مدرسة بريطانية توقف مدرسا عرض رسوما مسيئة للنبي محمد...فيديو

أوقفت مدرسة بريطانية أحد المدرسين، يوم أمس، عن العمل، بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، داخل فصله.

ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن مدرسة "باتلي غرامر سكول" الثانوية في غرب "يوركشاير"، قامت بتعليق الدراسة، صباح أمس الخميس، وبعثت رسائل نصية للآباء تفيد بعدم إرسالهم لأبنائهم إلى المدرسة.

وقدم مدير المدرسة غاري كيبل الاعتذار، قائلا: "تقدم المدرسة اعتذارها دون تحفظ لعرض صورة غير ملائمة خلال حصة للدراسات الدينية، لم يكن من المناسب استخدامها".

وأشار إلى أن المدرس قام بتقديم اعتذاره أيضا، مضيفا أنه تم توقيفه في انتظار إجراء تحقيق مستقل معه، إلا أن وزير التربية والتعليم البريطاني، غافين ويليامسون، ندد مساء الخميس، بما سماه "التهديد والترهيب"، الذي تعرض له المعلم بعد إيقافه عن العمل.

ووصف الاحتجاجات خارج المدرسة بغير المقبولة تماما، مضيفا أنه سيسمح للمدرسين بعرض قضايا صعبة أو مثيرة للجدل على التلاميذ.

وذكر موقع "سكاي نيوز" أن الصورة التي تم عرضها على التلاميذ في الفصل مأخوذة من المجلة الفرنسية "شارلي إيبدو".

Muslims & Islamist networks have been calling for people to protest the Batley Grammar School in West Yorkshire, England to demand the firing of a teacher who allegedly showed Charlie Hebdo cartoons in a lesson. The school has immediately apologized. pic.twitter.com/Urmth6mxfZ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) March 25, 2021

وجاء هذا القرار بعد الاحتجاجات التي قام بها سكان المنطقة من المسلمين أمام بوابة المدرسة، للتعبير عن غضبهم، مما قام به المدرس.