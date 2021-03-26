النرويج تؤجل استخدام لقاح أسترازينيكا حتى منتصف أبريل

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم الجمعة، عن ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول ردود الفعل السلبية الناتجة عن لقاح أسترازينيكا (المضاد لفيروس كورونا)، مشيرا إلى قرار تأجيل استعماله في البلاد حتى منتصف نيسان / أبريل.

مورمانسك - سبوتنيك. وأفادت قناة "إن آر كي" نقلا عن مديرة المعهد، كاميلا ستولتنبرغ، قولها: "لقد قررنا تمديد فترة التوقف واتخاذ قرار جديد حتى 15 أبريل".

ويوم أمس الخميس، أصبح من المعلوم أن قرارا مماثلا اتخذته الدنمارك، بينما استأنفت السويد وفنلندا وأيسلندا التطعيم للجيل الأكبر سنا.

وكانت السلطات الدنماركية قد قررت، في وقت سابق، تعليق استخدام لقاح شركة " أسترازينيكا " بسبب تقارير عن حدوث جلطات دموية محتملة بعد التطعيمات، وأعلنت عن حالة وفاة واحدة قد تكون مرتبطة باستخدام اللقاح.

وأعلنت كذلك عدة دول أوروبية منها، ألمانيا، إيرلندا، هولندا، النمسا، إيطاليا والنرويج، تعليق استخدام أسترازينيكا في التطعيم ضد كورونا.

ومن جانبها، أعلنت شركة "أسترازينيكا"، في وقت سابق، وعقب قرار عدة دول تعليق استخدام اللقاح ضد فيروس كورونا، أنه لا يوجد دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية من العقار.