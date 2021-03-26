الجيش الإسرائيلي: لدينا القدرة الكاملة على تدمير برنامج إيران النووي

قال مسئول عسكري إسرائيلي بارز، أمس الخميس، إن لدى بلاده القدرة الكاملة على تدمير برنامج إيران النووي عسكريا.

أجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، حوارا مطولا مع الجنرال تال كالمان، رئيس شعبة إيران الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، زعم من خلاله أن بلاده تضع الخيار العسكري بشأن البرنامج النووي الإيراني على الطاولة، دوما وأبدا.

وبسؤاله عما إذا كان لدى إسرائيل القدرة على إحباط برنامج إيران النووي عسكريا، وبشكل كامل، كما حدث في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007، أجاب الجنرال الإسرائيلي، بقوله: "نعم، لدينا القدرة على ذلك، بشكل لا شك فيه".

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن "الخيار العسكري" يجب أن يكون جزءا من المكونات الاستراتيجية لبلاد، وبأن هذه هي الرسالة التي تنقلها إسرائيل في حواراتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زاعما أنه الخيار الأخير لبلاده أمام تقدم إيران نوويا.

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن الكثيرين في المؤسسة العسكرية لبلاده يرون أنه يجب نقل الحرب إلى داخل الأراضي الإيرانية، مؤيدا تلك الفكرة، حيث أوضح أنها ضمن مجموعة من الإجراءات التي سيقوم بها مستقبلا.