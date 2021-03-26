الداخلية البيلاروسية تعلن إحباط هجومين إرهابيين على وحدات عسكرية في البلاد

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الجمعة، إحباط هجومين إرهابيين في وحدات عسكرية إحداها قريبة من العاصمة مينسك، مشيرة إلى أن مبادرة "BYPOL" المعارضة تقف وراء التخطيط لهذه الهجمات.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الداخلية، نشر على قناتها في "تلغرام": "اليوم ليلا، قام عناصر المديرية الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، في وزارة الداخلية، بدعم عسكري من القوات الخاصة للتدخل السريع، باعتقال مواطن يبلغ من العمر 35 عاما من سكان منطقة بينسك، كان الرجل يعتزم ارتكاب عمل إرهابي في وحدة عسكرية محلية، وأخرى في مينسك".

وأضاف البيان: "تمكن رجال إنفاذ القانون من وقف هذه الجرائم والعثور على عبوات ناسفة يديوية الصنع، وإبطال مفعولها".

وتابعت الداخلية البيلاروسية في بيانها: "كان المهاجم على اتصال بمبادرة "BYPOL" سيئة السمعة. عشية يوم الحرية، تلقى (المقبوض عليه) من ممثلها عبر المرسالة تعليمات لتنفيذ تفجير على أراضي وزارة الداخلية أو تشكيلة عسكرية".

هذا وحذّر وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، في وقت سابق الولايات المتحدة من النتائج المعاكسة للضغط على مينسك، ومن الرغبة في التأثير على عمل تطبيق القانون أو النظام القضائي للجمهورية.

وحسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء: "في 22 مارس/آذار، بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، فلاديمير ماكي، وديريك شوليه، مستشار وزيرة الخارجية الأمريكية، برتبة نائب وزير الخارجية".