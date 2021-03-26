إيران تعلن عن موعد إنتاج اللقاح الروسي"سبوتنيك V" على أراضيها

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الجمعة، أن "الإنتاج المشترك للّقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" قد يبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، في إيران".

وقال جلالي في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "إن الإنتاج المشترك سيبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، وتعمل شركتان إيرانيتان الآن على هذه القضية".

وأضاف جلالي: "أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم إرسال مكونات اللقاح من روسيا إلى إيران وفي أبريل/ نيسان، سنشهد بدء التشغيل المشترك لإنتاج اللقاح في إيران".

ووفقا للسفير جلالي، "سيصل إجمالي حجم الإنتاج إلى 9 ملايين جرعة من اللقاح شهريا، في المرحلة الأولى".

وقال جلالي: "إن إحدى شركاتنا في المرحلة الأولى قادرة على إنتاج ما يصل إلى 4 ملايين جرعة شهرياً، وشركة أخرى أيضا إلى 4 ملايين جرعة. وسيكون هذا حوالي 8-9 ملايين جرعة شهريًا"، مضيفا أن "هناك إمكانية لزيادة أحجام الإنتاج وتعمل الشركات على هذا".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيع، في وقت سابق، بأنه "بعد أن بدأت إيران وروسيا الإنتاج المشترك للقاح الروسي "سبوتنيك V" يمكن أن يكون حجم إنتاج الدواء على الأقل 40 مليون جرعة في السنة".

وعقب السماح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" بشكل رسمي في إيران، استلمت إيران مطلع شباط/ فبراير الماضي أول دفعة من اللقاح الروسي بمقدار نصف مليون جرعة، لتبدأ حملة التطعيم باللقاح في التاسع من شباط/ فبراير الماضي، فيما استلمت الدفعة الثانية من اللقاح بمقدار 100 ألف جرعة في الثاني عشر من نفس الشهر.