مالك سفينة "إيفر جيفن" يتوقع إعادة تعويم السفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع

أفادت وكالة "كيودو"، اليوم الجمعة، أن مالك سفينة "إيفر جيفن"، التي جنحت في قناة السويس، يتوقع إعادة تعويم السفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المالك الياباني، شوي كيسن كايشا، في مؤتمر صحفي "نتوقع تعويم السفينة مساء يوم غد السبت بتوقيت اليابان".

هذا ووقع الحادث صباح يوم الثلاثاء الماضي، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها"، الأمر الذي أدى لإغلاق القناة أمام الملاحة العالمية.

ولم تنجح كل المحاولات التي تقوم بها الهيئة العامة لقناة السويس حتى الآن نظراً لضخامة حجم السفينة العملاقة وضخامة وزن ما تحمله، حوالي 240 ألف طن.