الهند.. وفاة 11 شخصا وإصابة العشرات جراء اندلاع حريق في مستشفى لمرضى كورونا... فيديو

توفي 11 شخصا وأصيب عشرات المرضى جراء اندلاع حريق في مستشفى خاص بالمصابين بفيروس كورونا في مدينة مومباي الهندية.

ووفقا لصحيفة "هيندوستان تايمز" المحلية، فإن هيئة بلدية مدينة مومباي، أكدت يوم الجمعة أن عدد القتلى في حادث حريق في منطقة بهاندوب ارتفع إلى 11شخصا، مشيرة إلى أن ثلاث جثث لم يتم التعرف عليها بعد.

واندلع الحريق في الطابق الأول من دريمز مول قبل منتصف الليل بقليل، وأثر أيضا على المستشفى الواقع في الطابق العلوي من المبنى.

وقال المستشفى في بيان صباح الجمعة "هناك جثتان (بسبب كوفيد-19) تم إجلاؤهما أيضا. لم تقع إصابات بسبب النيران".

The first is still raging att Sunrise Hospital, Bhandup. We hear the hospital permissions were all haphazard, they don't even have Fire NOC!

Heads must roll for such criminal negligence. pic.twitter.com/i0Jz7TF9UB — Preeti Sharma Menon (@PreetiSMenon) March 26, 2021

وأضاف البيان "وصل الدخان إلى المستشفى الواقع في الطابق العلوي. وأطلقت جميع أجهزة إنذار الحريق، وبالتالي تم إجلاء جميع المرضى بسلام بسبب الدخان إلى منطقة الحماية من الحريق". وقالت الشرطة إنه تم إجلاء 70 مريضا.