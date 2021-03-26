"تصرف طفولي"... رئيس وزراء باكستان يتعرض لانتقادات بعد 5 أيام من إصابته بكورونا

تعرض رئيس وزراء باكستان، عمران خان، لانتقادات واسعة النطاق، بعد مرور 5 أيام على إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

واجه خان انتقادات بسبب عقده اجتماعا شخصيا مع مساعديه بعد 5 أيام من إعلان إصابته بالفيروس التاجي، وتشخيص مسحته بأنها "إيجابية"، بحسب وكالة "رويترز".

وتم تصوير رئيس وزراء باكستان، عمران خان، يوم الأربعاء، أثناء عقده الاجتماع مع مساعديه المقربين في مقر إقامته، وذلك في الوقت الذي شددت فيه الحكومة على أن المواطنين الذين لا يلتزمون بإرشادات السلامة كانوا وراء الارتفاع السريع في عدد الإصابات.

يأتي الهجوم على خان بالتزامن مع إعلان باكستان، أمس الخميس، عن أعلى ارتفاع في عدد الإصابات في يوم واحد منذ ذروة الموجة الأولى في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وتم تسجيل إجمالي 4368 إصابة و63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا للبيانات الصادرة، أمس الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 645356 والوفيات إلى 14091 في باكستان.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، شبلي فراز، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رئيس الوزراء مع الفريق الإعلامي اليوم"، وأرفق مع تغريدته صورا لخان في مقر إقامته الخاص في إسلام أباد وهو يترأس الاجتماع.

Prime minister with the media team today at Bani gala pic.twitter.com/Vk0oWIUDed — Senator Shibli Faraz (@shiblifaraz) March 25, 2021

At work the PM at Bani gala pic.twitter.com/BmViwOVHnD — Senator Shibli Faraz (@shiblifaraz) March 25, 2021

ويظهر خان والآخرون المرافقين له في الاجتماع وهم يرتدون كمامات طبية، ويجلسون داخل منزله.

وتم الإعلان عن إصابة عمران خان (68 عاما) وزوجته بفيروس "كورونا" المستجد في 20 مارس/ آذار الجاري.

وتدعو إرشادات الحكومة الباكستانية أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى الحجر الصحي لمدة من 9 إلى 14 يوما.

ومن بين الانتقادات واسعة النطاق التي وجهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني على وسائل التواصل الاجتماعي هو أن "باكستان تكافح من أجل تطبيق مبادئ توجيهية بشأن التباعد الاجتماعي وأن اجتماع رئيس الوزراء كان نموذجا سيئا".

وقال نسيم صلاح الدين خبير الأمراض المعدية في مستشفى إندوس في كراتشي لوكالة "رويترز": "رئيس الوزراء يتعافى من (كوفيد-19) وكان ينبغي أن يكون في عزلة حتى الشفاء بشكل تام".

أما زعيم المعارضة الباكستاني، أحسن إقبال، فقد غرد عبر حسابه على موقع "تويتر": "يا له من تصرف غير مسؤول وطفولي".

کیا ہی غیر ذمہ دارانہ اور بچگانہ حرکت ہے۔ کوویڈ کے شکار وزیر اعظم قوم کے لئے کیا مثال قائم کر رہے ہیں؟ نہایت ہی افسوسناک عمل ہے- https://t.co/xoKcMqZexH — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) March 25, 2021

ولم يرد وزير الإعلام الباكستاني، شبلي فراز، على طلب للتعليق بشأن اجتماع عمران خان، ولكنه تناول القضية في مقابلة تلفزيونية في إسلام أباد مساء أمس الخميس.

وأكد فراز في المقابلة أن "رئيس الوزراء الباكستاني كان يجلس على مسافة بعيدة خلال الاجتماع، ربما لا تعكس الصورة ذلك، لكن الحقيقة هي أنها كانت غرفة ضخمة فيها نوافذ مفتوحة".