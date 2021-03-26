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    رئيس وزراء باكستان، عمران خان

    "تصرف طفولي"... رئيس وزراء باكستان يتعرض لانتقادات بعد 5 أيام من إصابته بكورونا

    © REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
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    تعرض رئيس وزراء باكستان، عمران خان، لانتقادات واسعة النطاق، بعد مرور 5 أيام على إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

    واجه خان انتقادات بسبب عقده اجتماعا شخصيا مع مساعديه بعد 5 أيام من إعلان إصابته بالفيروس التاجي، وتشخيص مسحته بأنها "إيجابية"، بحسب وكالة "رويترز".

    وتم تصوير رئيس وزراء باكستان، عمران خان، يوم الأربعاء، أثناء عقده الاجتماع مع مساعديه المقربين في مقر إقامته، وذلك في الوقت الذي شددت فيه الحكومة على أن المواطنين الذين لا يلتزمون بإرشادات السلامة كانوا وراء الارتفاع السريع في عدد الإصابات.

    يأتي الهجوم على خان بالتزامن مع إعلان باكستان، أمس الخميس، عن أعلى ارتفاع في عدد الإصابات في يوم واحد منذ ذروة الموجة الأولى في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

    وتم تسجيل إجمالي 4368 إصابة و63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا للبيانات الصادرة، أمس الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 645356 والوفيات إلى 14091 في باكستان.

    وقال وزير الإعلام الباكستاني، شبلي فراز، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رئيس الوزراء مع الفريق الإعلامي اليوم"، وأرفق مع تغريدته صورا لخان في مقر إقامته الخاص في إسلام أباد وهو يترأس الاجتماع.

    ويظهر خان والآخرون المرافقين له في الاجتماع وهم يرتدون كمامات طبية، ويجلسون داخل منزله.

    رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
    © REUTERS / Thomas Peter
    عمران خان بعد إصابته بكورونا: إني من الظالمين
    وتم الإعلان عن إصابة عمران خان (68 عاما) وزوجته بفيروس "كورونا" المستجد في 20 مارس/ آذار الجاري.

    وتدعو إرشادات الحكومة الباكستانية أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى الحجر الصحي لمدة من 9 إلى 14 يوما.

    ومن بين الانتقادات واسعة النطاق التي وجهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني على وسائل التواصل الاجتماعي هو أن "باكستان تكافح من أجل تطبيق مبادئ توجيهية بشأن التباعد الاجتماعي وأن اجتماع رئيس الوزراء كان نموذجا سيئا".

    وقال نسيم صلاح الدين خبير الأمراض المعدية في مستشفى إندوس في كراتشي لوكالة "رويترز": "رئيس الوزراء يتعافى من (كوفيد-19) وكان ينبغي أن يكون في عزلة حتى الشفاء بشكل تام".

    أما زعيم المعارضة الباكستاني، أحسن إقبال، فقد غرد عبر حسابه على موقع "تويتر": "يا له من تصرف غير مسؤول وطفولي".

    ولم يرد وزير الإعلام الباكستاني، شبلي فراز، على طلب للتعليق بشأن اجتماع عمران خان، ولكنه تناول القضية في مقابلة تلفزيونية في إسلام أباد مساء أمس الخميس.

    وأكد فراز في المقابلة أن "رئيس الوزراء الباكستاني كان يجلس على مسافة بعيدة خلال الاجتماع، ربما لا تعكس الصورة ذلك، لكن الحقيقة هي أنها كانت غرفة ضخمة فيها نوافذ مفتوحة".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, باكستان, عمران خان
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