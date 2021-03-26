رئيسة مالدوفا تتوجه إلى بوتين بطلب إرسال لقاحات "سبوتنيك-V"

أعلنت رئيسة جمهورية مولدوفا، مايا ساندو، أنها كتبت رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناشده بها إرسال لقاح "سبوتنيكV-" إلى بلدها.

كيشيناو– سبوتنيك. وقالت ساندو في تصريح لها على قناة "ار تي ار مولدوفا": "لقد كتبت اليوم رسالة إلى الرئيس الروسي في مسألة الحصول على اللقاح، قمت بذلك بعد الحديث مع الرئيس الروسي، الذي أكد أنه من المستبعد حاليا شراء "سبوتنيك-V"، إلا أن تقديمه كمساعدات أمر ممكن".

وأكدت ساندوا أنها أرسلت طلبات مماثلة إلى زعماء دول أخرى.

يذكر أن وكالة الأدوية في مولدوفا أكدت نهاية شهر فبراير أنها مهتمة بثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا"؛ هي لقاحات "فايزر" و"أسترا زينيكا" و"سبوتنيك-V"، وتتم حاليا أعمال التلقيح في الدولة باستخدام أول لقاحين.

يشار إلى أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 بلدًا حول العالم، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار شخص. وتم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6 في المئة من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت".

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، التي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. تزيد فعالية "سبوتنيك V" عن نسبة 90 في المئة، حيث يوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد "كوفيد - 19" هما لقاح "إبيفاك كورونا" أنتجه مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية ("روس بوتريبنادزور") ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.