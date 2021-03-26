آبي أحمد: إريتريا وافقت على سحب قواتها من المنطقة الحدودية

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن إريتريا وافقت على سحب قواتها من الأراضي الإثيوبية عبر الحدود المشتركة.

قال آبي أحمد في بيان نشره على "تويتر" بعد يوم من وصوله إلى أسمرة، عاصمة إريتريا، للاجتماع مع الرئيس أسياس أفورقي "إريتريا وافقت على سحب قواتها من الحدود الإثيوبية".

On Discussions with President Isaias Afwerki pic.twitter.com/xN50NmKdob — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 26, 2021

وأضاف آبي أحمد، الذي اعترف لأول مرة هذا الأسبوع أن قوات من إريتريا عبرت الحدود إلى منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا خلال الصراع، أن الجيش الإثيوبي سيتولى حراسة منطقة الحدود.

وقال آبي أحمد للبرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، إن القوات الإريترية عبرت الحدود إلى إقليم تيغراي لأنها كانت قلقة من مهاجمة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لها، وإن الإريتريين تعهدوا بالانسحاب عندما يصبح الجيش الإثيوبي قادرا على السيطرة على الحدود.

واندلع القتال في تيغراي في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم آنذاك (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) قواعد للجيش في المنطقة.