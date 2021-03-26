مالي... مقتل وإصابة 4 في هجوم مسلح وسط البلاد

قتل رجل أمن وأصيب 3 آخرين من بينهم مدني، في هجوم شنه مسلحون على مركز للدرك في بلدة كورا بمنطقة موبتي وسط مالي، بحسب بيان للجيش الحكومي.

نواكشوط- سبوتنيك. وأضاف الجيش في بيانه أنه تم اتخاذ اجراءات عاجلة لتفتيش المنطقة بعناصر الدورية الليلية بين منطقتي موبتي وسيفاري، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن منطقة موبتي كانت قد شهدت في فبراير/شباط الماضي مقتل 10 جنود في هجوم إرهابي استهدف معسكرا للقوات المسلحة المالية.

ومنتصف الشهر الجاري لقي 33 جنديا مصرعهم، في هجوم إرهابي استهدف مركزا عسكريا في منطقة "انسانغو" شمالي البلاد.

ويشن مسلحون هجمات عنيفة على أهداف حكومية ومدنية منذ عام 2012، لم تتمكن من إنهائها قوات حفظ السلام الفرنسية التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا.

وارتفعت مؤخرا أصوات معارضة للوجود الفرنسي في مالي بعد استهداف مدنيين بالخطأ في حوادث لم تعترف بها قوة "برخان" الفرنسية العاملة في مالي.