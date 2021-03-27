زلزال شدته 5.9 درجة يضرب سواحل اليابان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل جزيرة مياكو اليابانية بمحافظة أوكيناوا.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة سجلت الهزات عند الساعة الـ22.02 بالتوقيت العالمي (01.02 بتوقيت موسكو اليوم السبت)، لافتة إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد نحو 147 كيلومترا شمال مد هيارا".

وأضافت: "مركز الهزات الأرضية وقع على عمق 153 كيلومترا".

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، وليس هناك تهديد تسونامي.