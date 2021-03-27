قوات الأمن في ميانمار تقتل أربعة محتجين على الأقل

ذكرت خدمة "ميانمار ناو" الإخبارية في ميانمار أن قوات الأمن فتحت النار على محتجين خارج مركز شرطة في العاصمة التجارية يانجون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل.

وأضافت الخدمة الإخبارية أن عشرة على الأقل أصيبوا في الحادث الذي وقع بمنطقة دالا. وفقا لـ "رويترز".

وكان حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في بورما الذي تقوده أونغ سان سو تشي قد حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحصل على الأغلبية المطلقة، لكن الجيش والمعارضة نددا بحصول عمليات تزوير كبيرة.

وأعلن الجيش البورمي حالة الطوارئ في البلاد، ووعد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز.

Two got shot and one of them passed away at the top of the Chindwin Bridge in YINMARBIN, sagaing. Military vehicles drove from the bridge and opened fire to the unarmed protestors.



ANTIFASCIST REVOLUTION#AntiFascistRevolution2021#Mar27Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/uavAvhfSIt — The Swift Life Myanmar💛💛 (@tslmyanmar) March 27, 2021

و تشهد مدن ميانمار احتجاجات حاشدة ضد السلطات العسكرية منذ أوائل شباط/فبراير المنصرم.