قوات الأمن في ميانمار تقتل أربعة محتجين على الأقل

وأضافت الخدمة الإخبارية أن عشرة على الأقل أصيبوا في الحادث الذي وقع بمنطقة دالا. وفقا لـ "رويترز".
Mayangone, Yangon:— Ro Nay San Lwin (@nslwin) March 27, 2021
• A protester injured as Terrorists (#Myanmar security forces) shot. #WhatsHappeningInMyanmar #AntiFascistRevolution2021 #Mar27Coup #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/9rBXqZJmXz
وكان حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في بورما الذي تقوده أونغ سان سو تشي قد حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحصل على الأغلبية المطلقة، لكن الجيش والمعارضة نددا بحصول عمليات تزوير كبيرة.
وأعلن الجيش البورمي حالة الطوارئ في البلاد، ووعد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز.
Two got shot and one of them passed away at the top of the Chindwin Bridge in YINMARBIN, sagaing. Military vehicles drove from the bridge and opened fire to the unarmed protestors.— The Swift Life Myanmar💛💛 (@tslmyanmar) March 27, 2021
ANTIFASCIST REVOLUTION#AntiFascistRevolution2021#Mar27Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/uavAvhfSIt
و تشهد مدن ميانمار احتجاجات حاشدة ضد السلطات العسكرية منذ أوائل شباط/فبراير المنصرم.
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