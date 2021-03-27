مقتل 10 من قوات الشرطة الأفغانية في هجوم لحركة "طالبان" بولاية هلمند

قُتل 10 من قوات الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، إثر هجوم لحركة "طالبان" على مقر لشرطة منطقة سانجين بولاية هلمند جنوبي البلاد.

وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن " طالبان هاجمت الليلة الماضية مقر الشرطة في منطقة سانجين بولاية هلمند وقتلت 10 أفراد من القوة بينهم قائد الشرطة بالمنطقة".

في المقابل، أفاد بيان لشرطة هلمند بـ"مقتل ثلاثة من رجال الشرطة بينهم القائم بأعمال قائد شرطة منطقة سانجين في اشتباك مع طالبان الليلة الماضية".

وأضاف بيان شرطة هلمند أنه "قُتل 15 وأُصيب 7 آخرون من مسلحي طالبان أثناء صد الهجوم".

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.