بعد اعتداءات على الأمن البريطاني واعتقالات... جونسون يعلق... فيديو

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، الاعتداءات على قوات الأمن خلال احتجاجات بمدينة بريستول أمس بـ "المشينة"، مؤكدا دعمه الكامل للشرطة.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب جونسون عبر حسابه بموقع تويتر:

"رأيت بالأمس هجمات مشينة ضد رجال الشرطة في بريستول. لا يجب إلقاء الحجارة والزجاجات والألعاب النارية ضد ضباطنا بواسطة حشود غوغائية، كان لديهم نية للعنف وتدمير الممتلكات".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "دعمي الكامل للشرطة وللمدينة".

وخرج الآلاف في مظاهرات بمدينة بريستول جنوب غربي إنجلترا، احتجاجا على مشروع قانون حكومي معروض على البرلمان يزيد قبضة الشرطة في مواجهة الاحتجاجات في الشوارع عبر فرض قيود عليها.

واعتقلت الشرطة البريطانية 10 أشخاص إثر تلك المواجهات، وقالت إنهم هاجموا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وشهدت المدينة ذاتها الأسبوع الماضي احتجاجات أيضا لرفض مشروع القانون، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ما أسفر عن إصابة شرطيين اثنين وإضرام النار في سيارتين تابعتين لشرطة المدينة. وفقا للشرطة البريطانية.