للمرة الأولى في تاريخها.. إسرائيل تستعد لاستضافة بطولة عالمية كبرى في 2024

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أنها تستعد لاستضافة بطولة عالمية كبرى للمرة الأولى في تاريخها.

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هايوم"، تلقى اتحاد "الجودو" الإسرائيلي رسالة من الاتحاد الدولي تفيد بالموافقة على تنظيم إسرائيل بطولة العالم المقبلة للعبة.

وقالت الصحيفة إنه "تم إبلاغ الاتحاد الإسرائيلي مؤخرا بالأمر، وأن الاتحاد الدولي لا يزال يناقش إن كانت ستقام البطولة قبل فترة قصيرة من الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 أو الانتظار للسنة التي تليها حتى يتيحوا لنجوم لعبة (الجودو) العالميين المشاركة في البطولة".

وأضافت أن "البطولة ستقام على ما يبدو في قاعات (يد الياهو) في مدينة تل أبيب وستبدأ من خلالها الرحلة نحو الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028".

وسيتم في عام 2023 إقامة البطولة في قطر، وذكرت الصحيفة أن "الهدف من إقامة البطولة في إسرائيل في العام الذي يليه هو الاحتفال بالتعاون بين الدول من خلال مشاركة متبادلة لرياضيين إسرائيليين وقطريين في مسابقات في كلا البلدين".

يذكر أن إسرائيل لم تستضف أية بطولة عالمية لرياضة "الجودو" باستثناء بطولة تل أبيب الدولية للعبة، ويدور الحديث عن الحدث الرياضي الأبرز الذي تستضيفه إسرائيل منذ إنشائها.