رئيس لوهانسك: دونباس تصبح جزءا من روسيا "عندما يحين الوقت"

أعرب رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، ليونيد باشنيك، عن ثقته في أن دونباس ستصبح جزءا من روسيا "عندما يحين الوقت".

وقال باشنيك في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح... ليس لدي شك في أن دونباس ستصبح جزءا من روسيا العظيمة عندما يحين الوقت".

وأضاف باشنيك: "بالطبع ينتظرنا مستقبل عظيم، لكننا بحاجة إلى القتال من أجله، وسنواصل الدفاع عن مصالحنا!".

أكد باشنيك أن جمهوريات دونباس اتخذت قرارها بشكل مستقل في عام 2014، "هذا هو المسار نحو الاندماج مع روسيا".

وقال: "في الواقع، نحن بالفعل معها. الاتحاد الروسي يقدم باستمرار المساعدة، التي لولاها ما كانت دونباس لتصمد، هذه مساعدة سياسية وإنسانية واقتصادية.

وبين باشنيك أن قوافل المساعدات الإنسانية الروسية أصبحت "بالفعل رمزا لمساعدة روسيا الأخوية لدونباس".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا، في شهر شباط / فبراير من نفس العام.