دولة تعاقب السفن المشاركة في بناء "السيل الشمالي-2"

كشفت وسائل إعلام بولندية، اليوم السبت، أن السلطات في البلاد بدأت بعملية معاقبة السفن العاملة والمشاركة في بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

وذكر موقع BiznesAlert البولندي أن السلطات البولندية بدأت بمعاقبة ​السفن​ التي بحسبها، تشارك في بناء خط أنابيب ​الغاز​ "السيل الشمالي-2".

ونقل الموقع، عن نائب ​وزير الاقتصاد​ البحري البولندي غجيغوج ويتكوفسكي، أن المرافق التي تعرضت للعقوبات، تعود إلى شركة ألمانية.

وذكر الموقع، أن السلطات البولندية قررت فرض عقوبات على سفينتين مسجلتين لدى الغرفة البحرية لمدينة غدانسك، مشددا على أنه تم إنزال علم بولندا من على السفينتين، لأن سلطات بلاده لا ترغب بوجود أي ما يربطها بالسفينتين.

وأكد المسؤول البولندي أنه "لا يهمنا ما ينقلون وما يفعلون، طالما أنه لا يهدد المصالح الاقتصادية لبلدنا، لكن هاتين السفينتين كثفتا مؤخرا من عملهما في مشروع السيل الشمالي-2"، مضيفا: "لذلك اعتبارا من يوم الجمعة، يجب عدم ظهور السفينتين في مياهنا، وإلا فإننا نحتفظ بالحق في احتجازهما للتحقق".

وعارضت الولايات المتحدة، التي تروج لغازها الطبيعي المسال، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية مرارا وتكرارا مشروع "السيل الشمالي 2".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، فرضت واشنطن عقوبات على إنشاء خط أنابيب الغاز. من جهتها أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن المشروع تجاري ومفيد لأوروبا.

كما تفضل ألمانيا استكمال خط الأنابيب وترفض العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب التي تتجاوز الحدود الإقليمية.