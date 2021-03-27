السلطات الفرنسية تطلق اسم قائد أفغاني على شارع في باريس

أطلقت السلطات الفرنسية اسم قائد أفغاني على أحد شوارع العاصمة باريس بعدما يقرب من 20 عاما على اغتياله.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فقد أطلقت آن هيدالغو رئيس بلدية باريس اسم "القائد أحمد شاه مسعود"، على زقاق باريسي بحضور نجله أحمد مسعود، بعد ما يقرب من 20 عامًا على اغتياله.

وقد تحدثت آن هيدالغو في افتتاح زقاق في حدائق الشانزليزيه أطلقت عليه اسم "القائد مسعود"، مؤكدة أنه شخصية خالدة للمقاومة، واصفة إياه بأنه مقاتل من أجل الحرية، ما زالت كلماته تلهمنا.

وقالت "بتخصيص مكان للقائد مسعود في باريس، في شوارعنا، نحتفل بكفاح عالمي من أجل الحرية وأيضًا من أجل حقوق المرأة".

يشار إلى أن أحمد شاه مسعود قد قاد المقاومة في أفغانستان في الثمانينيات، ثم ضد طالبان عندما حكموا أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001، وقتل على يد القاعدة قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر 2001، مما دفع واشنطن إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في أفغانستان ، للإطاحة بحركة طالبان من السلطة.

يأتي هذا التكريم، الذي صوت عليه مجلس باريس في 9 مارس/ آذار 2020، بعد 20 عامًا تقريبًا من اليوم التالي لزيارته الأولى لباريس.

من جهته كان وزير الخارجية الفرنسي قد أكد التزام بلاده، بضمان الحفاظ على الحقوق الديمقراطية والحريات العامة المكتسبة على مدى السنوات العشرين الماضية في أفغانستان، حسب تعبيره.