أوكرانيا تجري تدريبات فوق البحر الأسود بطائرات هجومية تركية

أفادت وسائل إعلام أن أوكرانيا أجرت تدريبات فوق البحر الأسود بطائرات مسيرة هجومية تركية الصنع من طراز "بيرقدار".

وأجرت الطائرات بدون طيار من نوع "بيرقدار" مناورات انطلقت من البر إلى تندروفسكايا سبيت (حوالي 100 كيلومتر من ساحل القرم).

وبحسب موقع "mil.in.ua" عملت الطائرات الأوكرانية بدون طيار من نوع "بيرقدار تي بي 12" تركية الصنع، على إجراء مناورات لعدة أيام فوق منطقة تندروفسكايا.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأوكرانية، فإن هذه المنطقة منطقة تدريب بحري، تتدرب فيها الوحدات البحرية التابعة للقوات الأوكرانية.

وأشار المصدر إلى أن الوحدات نفذت تدريبا واسعا جدا بالإضافة إلى التدريبات على مهابط المدفعية وحاملة الجنود "بي تي أر-4" المخصصة لمشاة البحرية.