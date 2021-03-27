"فيسبوك" يحجب حساب قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية

حجب موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" حساب قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية، بشكل نهائي.

وكانت الشبكة الاجتماعية قد حظرت بالفعل حساب القناة في يناير الماضي، ولكن بعد ساعات قليلة رفعت القيود.

ونقلت القناة التلفزيونية عن موقع "فيسبوك" قوله "لقد درسنا بالفعل هذا القرار، ولا يمكن تغييره".

Facebook blocks Press TV’s official page by disabling all of its admins’ accounts. The decision has been announced irreversible. pic.twitter.com/9i34Jir5pb — Press TV (@PressTV) March 26, 2021

وبحسب القناة ، حجب موقع "فيسبوك" أمس الجمعة صفحتها والتي يتابعها أربعة ملايين مشترك دون أي تحذيرات، مبررا عدم التزامها بـ"أعراف المجتمع".

ولم تحدد الشركة الأمريكية القواعد التي تم انتهاكها بالضبط.