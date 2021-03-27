عشرات المليارات من الدولارات... مسؤول إيراني يكشف حجم التبادل التجاري بین بلاده والصین

كشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، سيد روح الله لطيفي، مساء اليوم السبت، عن حجم التبادل التجاري بين بلاده والصين.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم السبت، عن لطيفي أن الصين كانت الشريكة التجارية الأولى بالنسبة لإيران خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس 2021)، مؤكدا أن حجم تبادل السلع غير النفطية بين البلدين بلغ 30 مليونا و128 ألف طن، وبما يعادل 18 مليارا و715 مليون دولار.

وأفاد لطيفي بأن إجمالي الصادرات الإيرانية إلى الصين بلغ 26 مليونا و585 ألف طن، بقيمة 8 مليارات و954 مليون دولار، وبواقع 23.6 في المئة من حيث الوزن و26 بالمئة من حيث القيمة، مقارنة بمجموع صادرات البلاد خلال العام الماضي.

واستوردت إيران خلال العام الماضي 3 ملايين و543 ألف طن بقيمة 9 مليارات و761 مليون دولار من السلع الصينية، مشيرا إلى أهم السلع الإيرانية المصدرة إلى الصين خلال العام الماضي، وهي الفستق والمجففات والدواء والمواد الخام المنجمية والصناعية ومواد البناء ومادتي الميثانول وبولي اثيلين" والسجاد والأواني الزجاجية وسبائك الحديد والتمور وأنواع الفاكهة.

وفي السياق نفسه، وقع كل من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، على "خطة للتعاون الشامل" بين البلدين، وهو ما جاء بعد مشاورات ثنائية انطلقت منذ العام 2016، بهدف توسيع العلاقات الثنائية بين طهران وبكين ورفعها إلى مستوى التعاون الستراتيجي.