بينها قناة السويس… أهم الممرات المائية في العالم

تسبب جنوح ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" في قناة السويس، في تسليط الضوء على أهمية الممرات المائية التي تمر بها حركة التجارة العالمية من قارة إلى أخرى.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومترا، ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة.

وتربط قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتعد واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وفقا للإحصائيات العالمية، التي تقول إن نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم تمر عبر قناة السويس ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.

وفيما يلي قائمة بأهم الممرات المائية في العالم، وفقا لموقع "مارين إنسيت" الأمريكي وما أورده موقع "ترانسبورت تالينت" الألماني.

1- قناة السويس

يصل طولها إلى 193 كيلومترا وتصل بين البحرين الأحمر والمتوسط وهي قناة صناعية تم إنشاؤها عام 1969 وتمر في الأراضي المصرية.

© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES السفينة الجانحة في قناة السويس

2- مضيق باب المندب

يصل بين البحر والأحمر وخليج عدن وبحر العرب، ويصل منطقة الشرق الأوسط بمنطقة القرن الأفريقي، ويقع بين جيبوتي وإريتريا في أفريقيا واليمن في آسيا.

3- مضيق هرمز

يربط منطقة الخليج بخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، ويعد ممرا استراتيجيا لصادرات النفط الخليجية ويمر به نحو خمس إنتاج العالم من النفط.

© REUTERS / WANA/Reuters TV ناقلة نفط بريطانية "ستينا امبريو" بالقرب من مضيق هرمز، 19 يوليو/ تموز 2019

4- مضيق ملقا

يصل مضيق ملقا بين بحر أمدان في المحيط الهندي وبحر الصين في المحيط الهادئ ويعد من أطول الممرات المائية في العالم ويصل طوله إلى 805 كيلومترا.

ويعد مضيق ملقا أقصر طريق بحري يربط الأسواق الأسيوية الناشئة بالشرق الأوسط.

5- مضيقا البوسفور والدردنيل

يعدان من ممرات تصدير النفط الرئيسية ويربطان بين آسيا وأوروبا.

ويصل طول مضيق الدردنيل 58 كيلومترا ويربط بين بحر مرمرة وبحر إيجة والبحر والمتوسط.

© Sputnik . Vitaly Ankov مضيق البوسفور

أما مضيق البسفور فطوله 27 كيلومترا ويربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

6- قناة بنما

تربط المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بالمحيط الأطلنطي، وتقع في أمريكا الوسطى وطولها نحو 80 كيلومترا، وتعد ممرا مهما للبضائع والنفط.

© Sputnik . V. Goremikin قناة بنما

7- مضيق جبل طارق

يربط البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي ويمثل أهمية كبيرة للدول الأوروبية التي لا تملك موانئ على البحر المتوسط ويقع بين القارتين الأوروبية والأفريقية.