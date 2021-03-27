أردوغان يهنئ اليهود بـ"عيد الفصح"

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليهود داخل بلاده وخارجها بمناسبة عيد الفصح الذي يبدأ مساء اليوم السبت وتستمر الاحتفالات به لمدة أسبوع.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها الرئيس التركي مساء اليوم، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال أردوغان إن تركيا "تحافظ على ميراث حضارتها العريقة بشأن الاحترام والتسامح تجاه المعتقدات الدينية".

واكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لضمان ممارسة العبادات والتقاليد "من قبل المنتمين لجميع الأديان الذين نعيش معهم على هذه الأراضي منذ قرون في أجواء من السلام والطمأنينة".

واعتبر أردوغان أن الوحدة والتضامن بين جميع شرائح المجتمع في تركيا كانت ولا تزال الضمان الأهم لحماية السلام والطمأنينة.

وختم الرئيس التركي بالقول: "أهنئ مرة أخرى جميع اليهود، وخاصة مواطنينا، بعيد الفصح وأتمنى لهم العافية".

وتضم 17 معبدا يهوديا، ويصل عدد اليهود بها نحو 25 ألف مواطن، يعيش معظمهم في إسطنبول، هاجر جدودهم إلى الدولة العثمانية قبل قيام إسرائيل، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.