معلومات عن التجارة العالمية العابرة للممرات المائية

تعد قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، ويمر بها نحو 30 في المئة من حاويات الشحن ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع حول العالم.

وتربط قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط وتمثل شريانا حيويا لمرور التجارة العالمية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتسبب جنوح السفينة "إيفر جيفن" في القناة يوم 23 مارس/ أذار الجاري، في تعطيل حركة الملاحة عبر القناة وسلط الضوء على أهمية الممرات المائية حول العالم ودور النقل البحري في دعم التبادل التجاري حول العالم.

ويقول موقع "ستاتيستا" الألماني إن البحار والمحيطات وما يربط بينها من مضايق تمثل ممرات مائية مهمة لحركة التجارة العالمية حول العالم.

وخلال العقدين الماضيين تضاعف حجم السلع المتداولة عبر الممرات المائية ليصل إلى 11 مليار طن، وأصبحت سلسلة الإمدادات حول العالم ترتبط بمجموعة الموانئ الكبرى التي تتدفق السلع منها وإليها بصورة لا تتوقف.

© AFP 2021 / Suez Canal السفينة العملاقة "إيفر جيفن" في الممر الملاحي الأهم في العالم قناة السويس، مصر 24 مارس 2021

وتحتل القارة الآسيوية مكانة رائدة في التجارة البحرية حول العالم، وتمثل مينائي شنغهاي الصيني وسنغافورة أهم موانئ الحاويات في العالم.

ويقول الموقع إنه التقديرات الخاصة بتداول الحاويات من فئة "العشرين قدم" أو "تي إي يو" لعام 2021 ربما تسجل 860 مليار حاوية.

© AFP 2021 / Robert Gonzaga سفينة شحن

ويتم تداول هذا الكم الهائل من الحاويات عبر سفن الشحن العملاقة التابعة لشركات الشحن العالمية وأبرزها "ميرسك" الدنماركية التي تعد أكبر شركة شحن حاويات في العالم من حيث حجم الأسطول وسعة الشحن.

Suez Canal Authority جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس

وتصل سعة الشحن لمجموع السفن التابعة لها إلى 4 ملايين حاوية من فئة "تي إي يو" وتستحوذ على ما بين 15 إلى 20 في المئة من حجم التجارة البحرية المتداولة عبر الحاويات.

وتحقق شركات النقل البحري عائدات سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وعلى سبيل المثال فإن عائدات شركة "ميرسك" وصلت إلى نحو 40 مليار دولار أمريكي في عام 2020.