الجيش المالي يعلن مقتل أحد جنوده بهجوم استهدف مركزا للجيش

أعلن الجيش المالي، مقتل أحد جنوده، إثر هجوم شنه مسلحون، صباح اليوم السبت، استهدف مركزا للجيش قرب بلدة ماندياكوري، في منطقة سيغو وسط البلاد.

نواكشوط - سبوتنيك. وقال الجيش المالي، في بيان، اليوم السبت، إن "هجوما مسلحا استهدف صباح السبت مركزا للجيش قرب بلدة ماندياكوري بمنطقة سيغو وسط مالي، أسفر عن مقتل جندي واحد وخسائر مادية".

وكان مصدر عسكري أكد أن جنديا قُتل بهجوم مسلح استهدف مركزا للجيش المالي قرب بلدية ماندياكوري، بمنطقة سيغو وسط مالي، وجرح اثنين آخرين في محاولة لاقتحام المركز من قبل مسلحين.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، أن المسلحين كانوا على متن دراجات نارية استغلوا تضاريس المنطقة للفرار رغم ملاحقتهم من قبل وحدة عسكرية.

وكان بيان للجيش المالي أعلن، أمس الجمعة، أن مسلحين "شنوا هجوما على مركز للدرك في بلدة كورا بمنطقة موبتي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل رجل أمن وجرح 3 آخرين من بينهم مدني".

وتعيش مالي منذ 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب جماعات مسلحة تابعة للقاعدة وداعش [تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد كبير من الدول]، تنشط في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.