بعد يوم دام… قادة جيوش 12 دولة يقدمون دعوة مشتركة للجيش الميانماري

دان وزراء دفاع 12 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان و ألمانيا، السبت، استخدام ميانمار للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤولون العسكريون، في بيان مشترك، "بصفتنا رؤساء دفاع، فإننا ندين استخدام القوة المميتة ضد الأشخاص العزل من قبل القوات المسلحة الميانمارية والأجهزة الأمنية المرتبطة بها".

وأضاف البيان إن "الجيش المحترف يجب أن يتبع المعايير الدولية للسلوك "وهو مسؤول عن حماية -وليس إيذاء- الأشخاص الذين يخدمونهم".

ودعا قادة الجيوش في البيان "القوات المسلحة في ميانمار على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب وثقته بعدما فقدها بسبب تصرفاته".

وقع البيان قادة جيوش 12 دولة من أستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقتلت قوات الأمن في ميانمار عشرات الأشخاص، يوم السبت، في أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري الذي تم تنفيذه في فبراير الماضي، مما أثار موجة إدانة عالمية قادتها الأمم المتحدة.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين وهي منظمة غير حكومية محلية تحصي عدد القتلى منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط "قتل ما لا يقل عن 89 شخصا حتى عصر السبت".