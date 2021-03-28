مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث طعن بمدينة فانكوفر الكندية

أعلنت الشرطة الكندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن داخل إحدى المكتبات بالقرب من مدينة فانكوفر، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح.

وقالت الشرطة، في تغريدة على "تويتر "إنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث"، لافتة إلى أنه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody ⁦@CTVVancouver⁩ pic.twitter.com/u7VkvW1kTr — Shannon Paterson (@ctv_shannon) March 27, 2021

وبثت قناة "سي تي في" شريط فيديو يظهر على ما يبدو اعتقال المشتبه به، الذي بدا وكأنه يطعن نفسه في ساقه قبل أن ينهار ويحتجز من قبل ضباط الشرطة.

ووفقًا لمتحدثة باسم خدمات الطوارئ الصحية الكندية، تم نقل 6 أشخاص إلى المستشفيات، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل حول حالتهم الصحية.