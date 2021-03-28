إيران تشارك في اجتماع "قلب آسيا" في طاجيكستان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، خطيب زاده، اليوم الأحد 28 مارس/آذار، في تغريدة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إيران ستشارك اجتماع "قلب آسيا" في طاجيكستان ممثلة بوزير الخارجية جواد ظريف.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تغريدة خطيب زاده قال فيها "سيتوجه الدكتور ظريف إلى العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه غدا الاثنين في زيارة تستمر يومين للقاء المسؤولين وحضور اجتماع لوزراء خارجية مبادرة "قلب آسيا" حول أفغانستان.

واضاف زاده قائلا: "التراث الحضاري المشترك والتاريخ والثقافة المشتركة، تشكل رابطا لا ينفصم بين الدولتين الحليفتين، إيران وطاجيكستان".

وعقدت أولى جلسات "قلب آسيا والمسماة بمبادرة إسطنبول في تركيا عام 2011 من قبل الحكومة الأفغانية ومساعدة الحكومة التركية، ومشاركة وزراء خارجية 14 دولة وهي الصين والهند وأفغانستان وتركيا وآذربيجان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وروسيا والسعودية وطاجكستان وتركمنستان والإمارات لحل التحديات الأمنية والاقتصادية بأفغانستان.