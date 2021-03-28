آبي أحمد يتحدث عن قدرات بلاده العسكرية

تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي عن قدرات بلاده العسكرية، وما يتم فعله بها الآن.

وقال آبي أحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه من المعروف أن قوات الدفاع الإثيوبية بدأت في إصلاح وتقوية قدراتها الإنتاجية الدفاعية.

The ENDF’s capacity to manufacture international standard products and strengthen its readiness based on adequate research is evident. We will continue to build on these efforts. 2/2 pic.twitter.com/SSqTRoUod6 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 28, 2021

وتابع أن ذلك الأمر يحافظ على "سيادة البلاد" بطريقة مستدامة.

It is known that the Ethiopian National Defense Forces have begun to reform and strengthen their production capacity to maintain our country's sovereignty in a sustainable manner. We witnessed that today as we visited Homicho Ammunition Engineering Industry. 1/2 pic.twitter.com/4mufAmW0of — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 28, 2021

وأشار خلال زيارته إلى مصنع للذخيرة إلى قدرة بلاده على صنع منتجات قياسية دولية.

وقال آبي أحمد إنه سيواصل البناء على هذه الجهود.

ودعت الخارجية الإثيوبية المجتمع الدولي إلى تشجيع مصر والسودان على مواصلة المفاوضات الثلاثية حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة بروح حسن النية، والتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مطالبةً في الوقت ذاته السودان ومصر بالتخلي عن إصرارهما على الحفاظ على "الحقوق التاريخية والاستخدام الحالي" المزعومة والكف عن جهودهما الحثيثة لتسييس وتدويل المفاوضات الفنية المتبقية_على حد تعبيرها.