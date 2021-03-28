صحيفة: الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة خاطئة بشأن لقاح "سبوتنيك V" الروسي

كشفت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الأحد، عن موقف بلادها بشأن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا واستخفاف الاتحاد الأوروبي بلقاح "سبوتنيك V".

وقالت صحيفة "resett" النرويجية أن الاتحاد الأوروبي أخطأ بتقديره بالتخلي عن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، مشيرة أن الدول الأوروبية تعاطت ببرودة مع أهمية اللقاح الروسي ولم تكن متحمسة له لأنه روسي دون مراعاة النتائج المخبرية وهذا ساري أيضا على الحكومة النرويجية".

وأضافت الصحيفة "تبين أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي كانت خاطئة والآن تعتمد العديد من الدول الأوروبية على لقاح "سبوتنيك V" الروسي كخلاص وعلى سبيل المثال، طلبت ألمانيا من المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء لشراء اللقاحات الروسية على المستوى الأوروبي، بالرغم من أن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون قال قبل يومين إن الاتحاد الأوروبي لديه ما يكفي من اللقاحات الخاصة به وليس هناك حاجة للروسية".

وتابعت الصحيفة أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" قد تم اعتماده بالفعل من قبل 57 دولة، وتقوم 21 دولة بشرائه حاليا وبعض الدول الأوروبية تكتفي بالنظر.

يشار إلى أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 بلدًا حول العالم، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار شخص. وتم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6 في المئة من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت".

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، التي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى.

وتزيد فعالية "سبوتنيك V" عن نسبة 90 في المئة، حيث يوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.