كيت ميدلتون تطرح كتابا يخلد كورونا في التاريخ

والصور التي يتضمنها كتاب "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020" التقطت خلال عمليات الإغلاق في بريطانيا بسبب (كوفيد-19)، وقالت ميدلتون إلى أن كتابها بمثابة "سجل دائم للوباء".

وشرعت كيت ميدلتون في إعداد الكتاب بالتعاون معرض الصور الوطني العام الماضي، ودعت الناس إلى تقديم الصور التي التقطت خلال أول إغلاق لفيروس "كورونا" المستجد في بريطانيا.

واختارت لجنة من الحكام بما في ذلك ميدلتون 100 صورة شخصية من أكثر من 31000 مصدر، والتي تم عرضها في المعارض الرقمية والمجتمعية قبل الإعلان عن الكتاب.

وكتبت كيت ميدلتون في مقدمة كتابها: "من خلال "Hold Still" أردت استخدام قوة التصوير الفوتوغرافي لإنشاء سجل دائم لما كنا نختبره جميعا، ولالتقاط قصص الأفراد وتوثيق اللحظات المهمة للعائلات والمجتمعات التي عشناها خلال الوباء".

وسيطرح الكتاب في المكتبات اعتبارا من 7 مايو/ أيار المقبل، أي بعد عام بالضبط من بدء المشروع، وسيتم تقسيم عائداته الصافية بين "National Portrait Gallery" ومؤسسة "مايند" الخيرية للصحة العقلية البريطانية.