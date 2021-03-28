باشينيان يكشف موعد استقالته

وقال باشينيان في لقاء مع سكان محليين في منطقة أرمافير:

"نعم، في المستقبل القريب، في أبريل، سأستقيل، ليس من أجل المغادرة، ولكن لإجراء انتخابات مبكرة. خلال هذه الفترة، سأكون رئيسًا للوزراء".

وتطالب المعارضة باستقالة رئيس الوزراء منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن وقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورنو قرة باخ.

وفقًا لهذه الوثيقة، التي وقعتها يريفان وباكو بوساطة من روسيا، نقلت أرمينيا مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى أذربيجان، وتم نشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وممر لاتشين الذي يربط كاراباخ بأرمينيا.