الأولى من نوعها... الإمارات تبعث برسالة إلى إسرائيل... ما مضمونها؟

بعثت الإمارات، اليوم الأحد، برسالة جديدة إلى الحكومة الإسرائيلية، هي الأولى من نوعها منذ تطبيع العلاقات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقضي رسالة الإمارات بتهنئة إسرائيل، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي يحل هذه الأيام، حيث بعثت بـ"أطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم بهذه المناسبة".

الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصحٍ سعيدٍ وتتقدم بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) March 28, 2021

وقالت السفارة الإماراتية لدى إسرائيل في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر":

الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصح سعيد وتتقدم بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم.

وعلى الفور، علق الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، على هذه التهنئة، وكتب: "شكرا جزيلا".

لأول مرة: موظفو السفارة الإسرائيلية في الإمارات يحتفلون بعيد فصح اليهوديpic.twitter.com/i4mHNG6NSu — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 27, 2021

وغالبا ما ترفق التغريدات الخاصة بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، بالرموز التعبيرية للعلمين، الإماراتي والإسرائيلي، بجانب بعضهما البعض.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها، أمس السبت، قالت فيها:

لأول مرة: موظفو السفارة الإسرائيلية في الإمارات يحتفلون بعيد الفصح اليهودي.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.