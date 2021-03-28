أمريكا: نرى جوانب عدائية متزايدة في علاقتنا مع الصين

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه يرى جوانب "عدائية متزايدة" في علاقة الولايات المتحدة بالصين، لافتا إلى ضرورة مواجهتها.

وأضاف بلينكن لشبكة "سي إن إن": "من الواضح أن هناك جوانب عدائية متزايدة في العلاقة، وهناك بالتأكيد جوانب تنافسية"، مضيفا في الوقت ذاته أن هناك أيضا مجالات للتعاون بين البلدين، ومشيرا إلى ضرورة التعاون مع الحلفاء لمواجة التحديات التي تشكلها الصين.

أدانت الولايات المتحدة، أمس السبت، العقوبات التي فرضتها الصين على اثنين من مسؤولي الحقوق الدينية الأمريكيين ونائب كندي في نزاع بشأن معاملة بكين لمسلمي الإيغور والأقليات الأخرى.

ومع ذلك، قال الوزير إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتخذ إجراءات عقابية ضد الصين بسبب تعاملها مع تفشي الوباء، وشددت بدلا من ذلك على أهمية التخطيط للوباء في المستقبل والتخفيف من حدته.

ويشير تعليقه إلى تحول عن الخطاب المتصاعد لسلفه، مايك بومبيو، وإدارة ترامب، التي أشارت إلى المرض الفتاك باسم "فيروس ووهان" ودعت إلى معاقبة الصين.

وتابع بلينكن بالقول: "أعتقد أن المشكلة بالنسبة لنا هي التأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث جائحة أخرى، أو على الأقل للتأكد من أنه يمكننا التخفيف بطرق أكثر فاعلية من أي ضرر يحدث في المستقبل".