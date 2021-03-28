مقتل 48 من "بوكو حرام" على يد الجيش بنيجيريا

قال الجيش النيجيري، اليوم الأحد، إنه قتل 48 من مسلحي تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي خلال عمليات نفذها شمال شرقي البلاد.

وأفاد المتحدث باسم الجيش محمد يريما، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، بأن العمليات جرى تنفيذها ضد "بوكو حرام" بمنطقتي "شيبوك" و"اسكيرا"، بولاية بورنو، لافتا إلى أنه تم تحرير 11 رهينة كان التنظيم يحتجزهم.

كما عثرت قوات الجيش النيجيري على مخبأ للسلحة تابع للتنظيم الإرهابي في المنطقة ذاتها.

وفي التفاصيل، تمكنت القوات المنتشرة في "شيبوك" من تحييد تسعة إرهابيين من "بوكو حرام" في كمين على طول محور شيبوك - دامبوا بولاية بورنو، واستعادت القوات سبع بنادق ايه كيه 47 وحررت 3 مختطفين.

وفي "أسكيرا" بالولاية ذاتها، تمكنت قوات الجيش من نصب كمين ناجح لمسلحي التنظيم على طول طريق إمداد أسكيرا - شيبوك الرئيسي وقتلت خلاله 39 إرهابيا، وعثرت على مخبأ للأسلحة.

وتمكنت القوات خلال العملية من إطلاق سراح 8 رهائن لدى "بوكو حرام"، وقال العميد يريما إن أحد المخطوفين أصيب في ساقه أثناء وجوده بين أيدي مختطفيه وتم نقله إلى منشأة طبية عسكرية للعلاج الفوري.

وتأسس "بوكو حرام" وهو تنظيم نيجيري مسلح عام 2002، وأعلن في مارس/آذار 2015 ارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأسفرت العمليات الإرهابية التي شنها التنظيم على مدى سنوات عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.