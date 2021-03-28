ليبرمان: سنرشح يائير لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الأحد، أن حزبه سوف يرشح يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد لرئاسة الوزراء في إسرائيل.

وكتب ليبرمان في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: كما قلنا من قبل سوف نرشح قائد الحزب من الكتلة المؤيدة للتغيير، التي تتمتع بغالبية التفويضات لتشكيل الحكومة.

وتحدث ليبرمان عن الوضع السياسي المعقد الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه- عقد أربع جولات من الانتخابات خلال عامين- ملقيا باللوم في ذلك على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوصول لهذه النقطة.

واعتبر أن هذا الوضع: "هو نتيجة مباشرة لخطة البقاء السياسي لشخص واحد - بنيامين نتنياهو- الذي فشل للمرة الرابعة الآن في تشكيل حكومة مستقرة وفاعلة".

وأضاف: "أي شخص يهتم بهذا البلد كان سيصل إلى النتيجة الصحيحة منذ زمن طويل وكان سيسلم زمام الأمور إلى شخص آخر".

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي فوز حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 30 مقعدا، يليه حزب يش عتيد بـ 17 مقعدا، من إجمالي مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا.