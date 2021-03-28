واشنطن تعلن عن خطط لزيادة العقوبات ضد "نورد ستريم 2"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن واشنطن ستزيد العقوبات ضد الشركات المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

وأكد الوزير الأمريكي أن أمريكا ما زالت تعتبر المشروع "فكرة سيئة".

وأضاف بلينكين: "من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على التحدث عن هذا الأمر مباشرة إلى شريكنا الوثيق، ألمانيا".

وفي حديثه عن العلاقات مع روسيا، قال رئيس الدبلوماسية الأمريكية إن عقوبات جديدة ستتبع ضد موسكو:

"نحن بصدد الانتهاء من مراجعة الهجمات الإلكترونية من خلال "سولار ويند" SolarWinds ، والتدخل في الانتخابات الأمريكية، واستخدام الأسلحة الكيماوية في محاولة لقتل أليكسي نافالني وسيكون هناك ثمن وعواقب".

قامت واشنطن، التي تروج للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بإدخال تدابير تقييدية مرارًا وتكرارًا ضد "نورد ستريم 2" والشركات المشاركة في بنائه.

وأكدت ألمانيا بدورها أن الاتحاد الأوروبي مهتم بخط أنابيب الغاز، وأن المشروع ذو طبيعة تجارية. وقال فيكتور زوبكوف رئيس مجلس إدارة "غازبروم" إن "نورد ستريم - 2" سينتهي هذا العام.