الرئيس الأفغاني يتوجه إلى طاجيكستان لهذا السبب

يتوجه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، غدا إلى طاجيكستان، للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا"، ولقاء نظيره الطاجيكي، إمام علي رحمانوف.

كابول- سبوتنيك. وقال القصر الرئاسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الرئيس محمد أشرف غني يتوجه إلى طاجيكستان غدا لحضور مؤتمر قلب آسيا، حيث ستمنح الجامعة الوطنية في بلاده الرئيس غني درجة الدكتوراه الفخرية".

وأضاف أن " الرئيس أشرف غني سيجتمع مع رئيس طاجيكستان ورئيس البرلمان الطاجيكي".

ويعقد مؤتمر "قلب آسيا" الذي باقتراح من أفغانستان وتركيا. ويركز على الأمن في أفغانستان ودول منطقة قلب آسيا 14 دولة هي أذربيجان والصين والهند وإيران وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان والإمارات وباكستان إلى جانب أفغانستان وتركيا.

ويعقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية ومسؤولين من الدول المجاورة لأفغانستان وبعض الدول الإقليمية وغير الإقليمية الداعمة للمؤتمر ومندوبين عن المنظمات الدولية بهدف تعزيز السلام والرخاء في أفغانستان من خلال جهود منسقة للدول المشاركة والداعمة وأيضا المنظمات الدولية والإقليمية.

وقد تم إطلاق مؤتمر "قلب آسيا - عملية إسطنبول" في عام 2011 لجمع الدول الإقليمية لتعزيز السلام والرخاء في أفغانستان من خلال جهود منسقة للدول المشاركة والداعمة وأيضا المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في هذه العملية.