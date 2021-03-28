بايدن يعلق على اتفاقية إيران والصين.. فيديو

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، على الوثيقة التي وقعت عليها الصين وإيران، السبت، بشأن التعاون الاستراتيجي الشامل.

ورد بايدن على سؤال أحد الصحفيين بشأن هل الرئيس الأمريكي قلق من الشراكة بين الصين وإيران، قائلا، "لدي قلق تجاه الشراكة المتزايدة بين الصين وإيران منذ سنوات".

ونقل التلفزيون الإيراني يوم السبت أن البلدين وقعا على وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل، تستمر لمدة 25 عاما. في خطوة قال محللون وخبراء في طهران إنها "قد تضعف من تأثير العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية".

Are you concerned about the partnership between #Iran and #China? President Biden: “I’ve been concerned about that for a year.” pic.twitter.com/ZmmN15KeBN — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) March 28, 2021

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران.

وفي 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري بأكثر من عشرة أمثاله إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.