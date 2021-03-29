إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 12.5 مليون

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 1656 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و44326 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وبذلك ترتفع الإصابات إجمالا إلى أكثر من 12.5 مليون والوفيات إلى 312206.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من 11 مليون شخص منذ بداية تفشي المرض.

هذا وسمحت السلطات البرازيلية، الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع شركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي وباء عالميا.