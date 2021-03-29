خبير: يجب على الولايات المتحدة الأمريكية بناء قوتها العسكرية لاستعادة القيادة في العلاقات مع الصين

صرح خبير بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية التوقف عن الإدلاء بتصريحات قاسية بشأن الصين والبدء في بناء قوتها العسكرية إذا أرادت استعادة قيادتها للعلاقات.

وقال والتر راسل ميد، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم الإنسانية في كلية بارد، في مقابلة مع صحيفة Journal Editorial Report، " إذا أرادت إدارة بايدن استعادة موقعها القيادي، فيجب أن تكون مستعدة لمقاومة جدية".

ووفقا لميد، بعد الأزمة الاقتصادية في روسيا عام 2008، وكذلك في جمهورية الصين الشعبية، كان الانطباع أن الولايات المتحدة كانت في "تراجع".

وشدد على أن هناك إجراءات يمكن للولايات المتحدة اتخاذها وأعرب عن أمله في أن تتخذ إدارة بايدن هذه الإجراءات.

وقال ميد: "أولا، تحتاج الولايات المتحدة إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات صارمة بشأن قضية تايوان والبدء في بناء قوتها العسكرية لتثبت للصين أن الحل العسكري لتايوان أمر مستحيل".

ووفقا له، في هذه الحالة، تدرك بكين أنها لن تكون قادرة على هزيمة واشنطن.