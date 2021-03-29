شاحنة حاويات في الصين تكرر حادث السفينة في قناة السويس... صور

انحرفت شاحنة حاويات "إيفر غرين" على طريق سريع في الصين وتسببت في ازدحام مروري.

ناقش مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بنشاط الحادث ولاحظوا أوجه تشابه في الأسماء بين الشاحنة والسفينة التي علقت في قناة السويس "إيفر جيفن".

وأكد الكثيرون أن السفينة والشاحنة تنتميان إلى نفس الشركة، حسب موقع "موزير شيب".

كانت السفينة "إيفر جيفن"، التي يبلغ طولها 400 متر، قد علقت في قطاع جنوبي من قناة السويس قبل أكثر من خمسة أيام وسط رياح قوية، مما عطل حركة الشحن العالمية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وهناك أكثر من 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة.

وقالت مصادر لـ "سبوتنيك" اليوم، إن السفينة "إيفن جيفن" استجابت لمناورة التعويم التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها القديم".

وأكدت المصادر، نجاح مهمة التعويم وبدء قطر السفينة، وأنه من المرتقب استئناف حركة الملاحة في قناة السويس خلال ساعات.