الحرس الثوري الإيراني يعلن صد "هجوم إرهابي" جنوب غربي البلاد

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن فيلق "ولي عصر" التابع للحرس الثوري، قوله إنه "نجح في تفكيك خلية إرهابية في مدينة شوش التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران".

وأضاف: "عند الساعة الواحدة فجر الجمعة الماضية، قامت خلية إرهابية تابعة لما يسمى بـ "حركة النضال" بهجوم وإطلاق نار على أماكن عسكرية وشرطية في مدينة شوش بهدف اقتحامها إلا أنه تم التصدي لعنصري الخلية اللذين أصيبا بجراح"، موضحا أن "أحد الإرهابيين قد لقي حتفه حين نقلهما الى المستشفى وتم ضبط بنادق كلاشينكوف وعتاد منهما".

وكانت إيران قد شهدت يوم الأحد قبل الماضي، "تفجيرا إرهابيا" في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وأن من بين المصابين في الحادث امرأة.

وشهدت إيران، العام الماضي، سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.