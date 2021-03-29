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    هاتف ذكي لشركة شاومي

    الصين تستثمر نحو 30 مليون دولار في مصنع "شاومي" بتركيا

    © AFP 2021 / Fred Dufour
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    أعلنت شركة "شاومي" الصينية العملاقة لإنتاج الهواتف الذكية، اليوم الاثنين، عن افتتاح أول مصنع مشترك بمدينة إسطنبول.

    أقامت شركة "شاومي" الصينية مصنعا في تركيا مع شريكتها "سالكومب" باستثمار نحو 30 مليون دولار، ومساحة 14 ألف متر مربع، الذي سيوفر فرص عمل لـ 2000 شخص، عبر طاقة إنتاجية تصل 5 ملايين هاتف سنويا، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

    وجاء في رسالة بعث بها الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة مراسم افتتاح المصنع في بلاده،
    "إن تركيا توفر فرصا مهمة للمستثمرين الأجانب بسبب قوتها العاملة الديناميكية وموقعها الاستراتيجي".

    وأضاف أردوغان: "تركيا التي يباع فيها أكثر من 10 ملايين هاتف نقال سنويا وتشكل نقطة التقاء أسواق أوروبا وروسيا والشرق الأوسط، تسير بخطى واثقة لتكون قاعدة إنتاج للهواتف الذكية في المنطقة".

    وأعرب أردوغان عن شكره لكافة المستثمرين الذي يثقون بتركيا وبقدراتها ومستقبلها خلال المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة "كورونا".

    هواتف شاومي
    © AP Photo / Andy Wong
    شاومي تحدد موعد إطلاق "أفضل الهواتف الذكية في عصرنا"

    وأوضح "أن المناخ الاستثماري الداعم لريادة الأعمال في تركيا يلعب دورا هاما في اختيارها من قبل الشركات العالمية لتنفيذ الاستثمارات".

    وأشار أردوغان إلى "أن تركيا توفر فرصا هامة للمستثمرين الدوليين من خلال تمتعها بقوة عاملة حيوية ومؤهلة، وتوفيرها إمكانية الوصول إلى أسواق داخلية وإقليمية واسعة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي ونظام تشجيع الاستثمار فيها".

    كما أكد انفتاح تركيا على طلبات كافة الشركات المستثمرة لديها لإقامة مراكزها للتصميم والبحث والتطوير على أراضيها.

    يشار إلى أن تركيا هي رابع دولة في العالم تمتلك مصنعا للعلامة التجارية "شاومي" بعد سنغافورة وماليزيا والهند. 

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    الكلمات الدلالية:
    شاومي, تركيا, الصين
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