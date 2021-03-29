تنظيم "داعش" الإرهابي يتبنى الهجوم على مدينة بالما في موزمبيق

أفادت وسائل إعلام غربية أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) أعلن مسؤوليته عن الهجوم، والاستيلاء على مدينة بالما في موزمبيق.

ونشر الخبر هذا على موقع تويتر للمحلل في قناة "فرانس 24"، وسيم ناصر.

وكانت عضو جمعية النساء والفتيات الحقوقية، جوليا واتشيف، أكدت مقتل سبعة أجانب نتيجة الهجوم على فندق أمورولا في مدينة بالما في موزمبيق.

وقالت الحقوقية لوكالة "سبوتنيك": "من بين الأشخاص الخمسين الذين بقوا في فندق أمورولا هم الذين تعرضوا لكمين وقتلوا، بالإضافة إلى 7 رعايا أجانب"

وتابعت قائلة: "أنا أحصي 57 قتيلا، لكن التقارير الواردة من العالم تتحدث عن 60 قتيلا".

وأوضحت واتشيف أن الإجراءات الأمنية كانت مشددة في البداية عندما فر الناس إلى فندق أمورولا في بالما على أمل البقاء هناك بشكل آمن.