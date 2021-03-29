بيع عملة نادرة تعود لعهد إدوارد الثامن بنحو مليون و650 ألف جنيه استرليني

تم بيع عملة ذهبية نادرة في المزاد العلني للتراثيات في ولاية تكساس الأمريكية في مدينة دالاس، من عهد الملك البريطاني إدوارد الثامن، والتي تقدر بخمس جنيهات استرلينية مقابل 1.65 مليون جنيه استرليني ( أي ما يعادل نحو 2.77 مليون دولار أمريكي).

ويعود تاريخ هذه العملة إلى عهد الملك البريطاني إدوارد الثامن، حيث كان تم صنع عينات من العملة قبل إنتاجها النهائي ويبدأ طرحها في يناير/ كانون الثاني1937، لكن الملك إدوارد الثامن استقال قبل الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول 1936، ليتزوج واليس سيمبسون، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي صان" البريطانية.

وقد كانت العملة من فئة 5 جنيهات استرلينية، مثيرة للجدل حتى قبل تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش لأنه اختار إظهار وجهه في الملف الشخصي من اليسار، بدلا لما تمليه التقاليد الملكية بإظهار الجزء الأيمن.

Ultra-rare gold Edward VIII £5 coin sells for record-breaking £1.65million https://t.co/t7B9rVsFgJ — The Sun (@TheSun) March 29, 2021

وحطمت هذه العملة النادرة ذات الخمس جنيهات الرقم القياسي لمبيعات العملات النادرة البريطانية، حيث كان الرقم القياسي السابق لأغلى عملة بريطانية تم بيعها في المزاد هو للملك ويليام الرابع الذي أثبت خمسة جنيهات من عام 1831، والذي بيعت في موناكو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 703 آلاف جنيه استرليني.