فرنسا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، إعادة افتتاح مقرها في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، بحضور السفيرة بياتريس لوفرابير دوهيلين.

بنغازي - سبوتنيك. وقالت السفارة الفرنسية، في تدوينة على "فيس بوك"، اليوم الاثنين إنه تم "إعادة فتح سفارة فرنسا في طرابلس يوم 29 مارس/ آذار 2021.. واستئناف العمل"فيها.

يتبع..