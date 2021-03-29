كازاخستان تعلن إغلاق مراكز التسوق والمطاعم بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت السلطات في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، اليوم الاثنين، إغلاق مراكز التسوق والمطاعم في عطلات نهاية الأسبوع ابتداء من 30 آذار/مارس، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في مرسوم صادر عن الخدمة الصحفية لإدارة العاصمة: "ابتداءً من 30 مارس تم تخفيض ساعات عمل مراكز التسوق والترفيه والمطاعم في أيام الأسبوع حتى الساعة 17:00، وحظر عملها في عطلات نهاية الأسبوع".

كما نص المرسوم على نقل طلاب الجامعات وطلاب المدارس إلى التعليم عن بعد.

وسجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان ألفا و492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 241 ألفا و873 حالة.

في المقابل، سجلت البلاد 788 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 217 ألفا و168 حالة.