الرئيس الإسرائيلي يبدأ الاثنين المقبل مشاورات لتكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن ديوان الرئاسة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس رؤوڤين ريفلين، يبدأ الاثنين المقبل، جولة المشاورات مع قادة الأحزاب لتكليف أحد أعضاء الكنيست الجديد بتشكيل الحكومة الجديدة.

القدس- سبوتنيك. وقالت الإذاعة العبرية (كان)، إن ذلك "سيتزامن مع انعقاد جلسة جديدة من جلسات محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات فساد، وهي سابقة منذ تأسيس إسرائيل".

وكان رئيس حركة "شاس" لليهود المتشددين الشرقيين أريه درعي، دعا، صباح اليوم، كلا من رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، ورئيس حزب "أمل جديد" غدعون ساعر، المنشق عن حزب "الليكود"، إلى العمل معا من أجل إقامة حكومة يمينية برئاسة نتنياهو؛ مؤكدا التزامه بوعد تكليف نتنياهو بالمهمة.

ودعت رئيسة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، إلى تشكيل حكومة أقلية استنادا إلى أصوات القائمة العربية المشتركة؛ من أجل تحقيق رؤية عزل نتنياهو عن سدة الحكم.

وفي غضون ذلك، يواصل زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، اتصالاته واجتماعاته مع قادة الأحزاب، لجس نبضهم بخصوص تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.

وأظهرت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 24، بعد الانتهاء من فرز الأصوات، حصول معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أغلبية 59 مقعدا، وذلك بمشاركة حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت.

غير أن نتنياهو يحتاج إلى أصوات 61 عضوا في الكنيست من أصل 120، حتى يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي.

وبعد فرز الأصوات، تبين أن نسبة التصويت العامة بلغت 67.4 في المئة، وبلغ عدد الذين مارسوا حقهم بالاقتراع 4 ملايين و420 ألفا و677 ناخبا.

وجاءت نتائج فرز الأصوات النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية كما يلي: "الليكود" 30 مقعدا، و"يوجد مستقبل" 17 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس 8 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"العمل" 7 مقاعد.

كما حصل حزب "يهودوت هتوراه" برئاسة موشيه غفني على 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 6 مقاعد.

وحصل حزب "ميرتس" اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش على 6 مقاعد، و"أمل جديد"" على 6 مقاعد، و"القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة على 6 مقاعد، و"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس على 4 مقاعد.